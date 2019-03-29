Son Dakika Haberleri: Canice Öldürülen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı

Canice Öldürülen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Canice öldürülen küçük Zeynep son yolculuğuna uğurlandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nde metruk binada başına tuğlayla vurulmuş halde ölü bulunan Zeynep'in cenazesine binlerce kişi katıldı.

Canice Öldürülen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Canice öldürülen küçük Zeynep son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde metruk binada başına tuğlayla vurulmuş halde ölü bulunan Zeynep'in cenazesine binlerce kişi katıldı.
Kırklareli'nde kaybolduktan sonra metruk bir binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Sultan Reyhani Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi camide yoğun kalabalık oluştu. Yaklaşık 5 bin kişi, kuzeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen minik Zeynep için camide toplandı. Minik Zeynep'in cenazesi ikindi namazını müteakiben defnedildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

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