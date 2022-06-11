Katil zanlısından şok ifade: "Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler" - Son Dakika
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Katil zanlısından şok ifade: "Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler"

11.06.2022 21:15

Katil zanlısından şok ifade: "Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler" "Şekerim yükseldi hatırlamıyorum" Aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Katil zanlısından şok ifade: "Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler"

"Şekerim yükseldi hatırlamıyorum"

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Zanlının olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı" dediği ileri sürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 7171/1 Sokak'ta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek ile tartıştı. Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

"Şekerim yükseldi hatırlamıyorum"

Öte yandan gözaltına alınan zanlı olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Tutuklandı

Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Katil zanlısından şok ifade: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısından şok ifade: 'Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler' - Son Dakika

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