Canik bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

Canik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan cami ve mezarlıkları temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor.

Pandemiyle mücadelede kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte ilçe genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini huzur içinde, gönül rahatlığı ile sağlıklı koşularda yapabilmeleri için tüm ayrıntıları dikkate alarak cami ve mezarlıklarda da hijyen ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Camilerin bahçeleri antibakteriyel sabunlu suyla yıkanırken, camilerin camları, kapıları, duvarları silinerek dezenfekte ediliyor. Cami halıları da yıkama makinesiyle yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Özellikle Bayram öncesi ve Bayramlarda yoğun ziyaretlerin olduğu mezarlıklar da belediye ekiplerinde kapsamlı bir şekilde temizleniyor. Mezarlıklarda kuruyan otlar temizlenirken, büyüyen otlarda biçilerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde mezarlık ziyaretleri yapmaları için detaylı temizlik çalışması yapılıyor.

Amaç hayatlarını kolaylaştırmak

Vatandaşların camilerde gönül rahatlığı içinde, huzur içinde ibadet yapmaları için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Pandemiyle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm çalışmalar ekiplerimizce yapılıyor. Sokak ve caddelerimiz antibakteriyel sabunlu suyla yıkanırken cami bahçelerimiz de aynı şekilde yıkanarak temizleniyor. Camilerimizin iç temizlikleri de yine aynı şekilde halılar yıkanıp dezenfekte edilirken kapılar, pencereler, duvarlar silinerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kullanmaları için hazırlanıyor. Bununla birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kabir ziyareti yapacak vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamlarda ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için ekiplerimiz temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Kabir ziyaretinde bulunacak vatandaşlarımızdan isteğim, mutlaka fiziksel mesafe kuralına uysunlar. Maske kullanmayı da ihmal etmesinler. Bizlerin asli görevi vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmaktır" dedi. - SAMSUN