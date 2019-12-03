Son Dakika Haberleri: Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak
Son Dakika Güncel Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak - Son Dakika

Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak

6 saat önce

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayata Engel Yok" projeleri kapsamında 85 akülü engelli aracını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını söyledi.

Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak, System.String[]

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayata Engel Yok" projeleri kapsamında 85 akülü engelli aracını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını söyledi.


Başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Engellilik görmemek, duymamak ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel yüreklerdedir. Şuan engelsiz olabiliriz, engelsiz oluşumuzun ileriki yaşamımız için bir garantisi yok. Yaşayan her canlı, her insan engelli adayıdır. Bu nedenle engelli olmak bir kusur, bir eksiklik değildir. Bizler yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı engelli kardeşlerimize yönelik yapıyoruz. Yollarımız, kaldırımlarımız, parklarımız, binalarımızın tamamı engelli kardeşlerimizin faydalanabileceği bir şekilde yapılmıştır. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir geleneğin mensupları olarak engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarına dokunmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için eksik olan ne varsa giderme gayreti içerisinde olacağız" dedi.


"Belediyemiz 85 akülü aracı engellilere dağıtacak"


Sandıkçı, "Belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, bir nebze de olsa onlara katkıda bulunmak için 85 Akülü Engelli aracını hayırseverlerimizin katkılarıyla 5 Aralık Perşembe günü Atatürk Spor Salonunda Saat 13.00'te sanatçı Kıraç'ın da gönüllü katımlarıyla sahipleriyle buluşturacağız. Belediyemiz kasasından herhangi bir harcama yapmadan gerçekleştirmiş olduğumuz bu projede yer alan tüm yardımsever iş adamlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için devam edecek. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık içerisinde engelsiz bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:36:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canik Belediyesi 85 akülü aracı engellilere dağıtacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]