Canik Belediyesi çalışanlarına 'maaş promosyonu' müjdesi

Canik Belediyesi, bir banka şubesi ile 327 çalışanı kapsayan 'maaş promosyonu sözleşmesi' imzaladı.



Canik Belediyesi ile Vakıfbank Sanayi Şubesi arasında yapılan maaş ödeme sözleşmesi imza töreni Canik Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşti. Sözleşmeye Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve bankanın şube müdürü Celaleddin Kurt imza attı. 3 yıllığına imzalan sözleşme gereği Canik Belediyesi çalışanlarının maaş ve promosyon ödemesi bankanın sanayi şubesi tarafından yapılacak.



Maaş ödeme promosyon sözleşmesine ilişkin bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İmzaladığımız maaş protokolünün her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum. 5 bankayla görüşmelerimiz neticesinde yüksek teklifi veren banka şubesiyle 3 yıllığına maaş ödeme protokol sözleşmesini imzaladık. Belediyemizde çalışan toplam 327 çalışanımızın (memur, kadrolu işçi ve taşeron işçi) tamamına eşit promosyon ödemesi yapılacak. Banka tarafından ödenecek maaş promosyonunun çalışanlarımızı ekonomik açıdan az da olsa rahatlatacağını düşünüyorum. Sağlıklı günlerde kullansınlar temennisiyle, imzalanan maaş ödemesi protokolünün tekrardan her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN