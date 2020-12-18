Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı - Son Dakika

Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı

18.12.2020 15:01
Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı, System.String[]

Geçirmiş olduğu bir kaza sonucu belden aşağısı felç kalan bir vatandaşın akülü araç talebini jet hızıyla cevaplayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aracı bizzat kendisinin teslim edeceğini açıkladı.

Geçirmiş olduğu bir kaza sonucu belden aşağısı felç kalan bir vatandaşın akülü araç talebini jet hızıyla cevaplayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aracı bizzat kendisinin teslim edeceğini açıkladı.

Canik ilçesinde D.A. isimli bir vatandaş Başkan Sandıkçı'ya akülü araca ihtiyacını iletti. Başkan Sandıkçı ise bu talebe, "Sevgili kardeşimizin hayatını kolaylaştıracak akülü aracını bizzat ben teslim edeceğim. İhtiyacı olan herkese de onun vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Canik Belediyesi sizlerin emrindedir. Biz gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için her yolu deniyoruz. Ulaşamadığımız insanlar var ise yakınları, komşuları ve bilgi sahibi olanların bize ulaşmasını istiyoruz" cevabını verdi.

Darda olanın yanındayız

Canik Belediyesi'nin darda olan kim olursa olsun yanında olduğunu ve her zaman da olacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Buradan çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Özellikle ilçemizde gerçekten mağdur olan, darda olan kim varsa istisnasız herkesin yanındayız. Engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi kim varsa göreve geldiğimiz günden bu yana yanlarında olduk. Ekiplerimizi mahalle mahalle tarama yapmak için sahaya saldık. Olurda gözden kaçan olur diye 'Komşunun Sesi Ol' diye bir çağrı yayınladık. Ne ilçemizde ne de şehrimizde 'ben dardayım' diyene sırtımızı çevirmedik. Hiçbir anne yemek yok diye ağlamasın, hiçbir evladımız aç yatağa girmesin diye AŞ evimizi tek bir gün durdurmadık. Biz Canik'in her şeyini dert edindik. Buradan tekrar ediyorum. Kim ki darda, ben buradayım. Belediyemiz garibin, fukaranın hem emrindedir hem de sesidir" dedi.

50 adet akülü araç dağıtımı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 50 adet akülü araç dağıtıldığını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Tanıyan herkes benim hassasiyetimi bilir. İlçede yaşayan vatandaşlarımız da, kıymetli sivil toplum örgütleri de buna şahittir. Gerçekten ihtiyaç sahibi kim varsa kenarından ucundan değil, sonuna kadar yanlarındayım. İlgili birimlerimiz başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarıma, Canik Belediyesi'nde en büyük öncelik vatandaşımızdır, onların içinde ise öncelikli olan darda olan, garip olan, engelli olan kardeşlerimizdir diye talimatını çok açık şekilde vermiş biriyim" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı
Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı
Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı

Canik Belediyesi, Engelli, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandıkçı vatandaşın akülü araç isteğini kırmadı - Son Dakika


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