Canik Belediyesi'nden "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik Belediyesi'nden 'Evde Kal Kitabını Al' kampanyası - Son Dakika

Canik Belediyesi'nden "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası

6 saat önce

Samsun Canik Belediyesi, korona virüs salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası başlattı.

Canik Belediyesi'nden

Samsun Canik Belediyesi, korona virüs salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası başlattı.


Korona virüsünün Türkiye'de de ortaya çıkması üzerine başlatılan "Evinde Kal Türkiye" çağrısına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan anlamlı bir destek geldi. Başkan Sandıkçı, "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan ve salgının etkilerini azaltmak noktasında gayret gösterenlere yönelik 'Evde Kal Kitabını Al' kampanyası başlattık. Ülkemizin geleceği ve insanlarımızın sağlığı için başlattığımız bu kampanyamıza her hanemizin katılımını bekliyoruz. facebook.com/baskansandikci, twitter.com/ibrahimsandikci, instagram.com/ibrahimsandikci sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşan her haneye bir kitap ulaştıracağız. Hep birlikte kenetlenerek bu zor günleri atlatacağız" dedi.


"Kitaplarımız evlerinizde sizlere ilaç olacak"


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ilçemiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını önlemenin en etkili yolu, sosyal mesafeyi koruyarak başka insanlarla temastan kaçınmaktır. Özellikle risk grubunda olan büyüklerimiz ile çocuklarımızın evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmalarını önlemek zorundayız. Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için, sağlıklı yaşam için, özellikle yaşlılarımızın ve çocuklarımızın evde kalarak bu salgından korunmaları için 'Evde kal kitabını al' kampanyamızla destek olmak istiyoruz" diye konuştu.


"Başlattığımız kampanyamız ile ulaştırdığımız her kitap sizlere arkadaş, dost olacaktır"


Evde kitap okuyarak insanların daha verimli vakit geçireceğini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Kitaplar sizleri yalnızlık hissinden kurtaracak, stresli yaşamdan uzaklaştırarak, yaşama daha sıkı sarılmanızı sağlayacaktır. Okuyan anne, baba, dede olarak çocuklarımıza, torunlarımıza düzenli kitap okuma alışkanlığı sağlayacaktır. Evde kaldığımız sürece genel kültürümüzü artıracak, yeni bilgiler öğrenmemizi sağlayacaktır. Evlerimizde kalmamıza yardımcı olacak kitaplarımız sağlığımızı tehdit eden korona virüs salgınının etkisinden bir an önce kurtulmamızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.


"Mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım"


Başkan İbrahim Sandıkçı, henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolu, virüsün bulaşmasını engellemek olduğunu vurguladı.Sandıkçı, " Virüse karşı tehdit geçene kadar evlerimizden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyarak, sosyal hareketliliğimizi azaltarak virüsün yayılma hızını azaltalım. Virüse maruz kalmış bir kişinin, dışarıda dolaşmasını engelleyerek başka bir kişiye bulaşma riskini ortadan kaldıralım. Evimizde kalalım, kimseyle temas etmeyelim. Bakanlıklarımızın uyarılarını harfiyen uygulayalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:46 Kaynak: İHA

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