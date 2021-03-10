Canik Belediyesinden İstiklal Marşı okuma etkinliği - Son Dakika

Canik Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından okuma etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını sosyal medya hesaplarından paylaşan 5-18 yaş arası 100 katılımcıya kura çekimi ile 30 akıllı saat, 10 bisiklet, 10 tablet ve 50 adet 150 Türk Lirası değerinde hediye çeki verileceği belirtildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın katılımıyla kura çekiminin 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 18.00'de belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Sandıkçı, "Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'mızın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Sandıkçı, belediye olarak, İstiklal Marşı'nın önemini vurgulamak istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurtuluş Mücadelemizde görev alarak Türkiye'mizi bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi yad etmek istedik. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan sevgimizin bağlılığımızın daha da güçlenmesini sağlamak, geçmiş ile gelecek arasında köprü olan ve her mısrasında medeniyetimizin ortak değerleri bulunan, yüreğinde vatan, bayrak aşkı taşıyan, herkesin büyük bir heyecan ve coşkuyla okumak istediği İstiklal Marşı'mız için böyle bir etkinlik düzenledik."