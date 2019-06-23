Son Dakika Haberleri: Canik Belediyesi yağışın etkili olduğu alanlarda çalışma başlattı
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Canik Belediyesi yağışın etkili olduğu alanlarda çalışma başlattı

1 saat önce

Canik ilçesinde etkili olan sağanağın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışma başlatıldı.

Canik Belediyesi yağışın etkili olduğu alanlarda çalışma başlattı, System.String[]
Canik ilçesinde etkili olan sağanağın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışma başlatıldı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Tuzaklı, Çağlayan, Yayla, Üçpınar, Gecehan mahallelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi.
Derelerin taştığı, yolların ulaşıma kapandığı mahallelerde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Sel ve heyelan yaşanan mahallelerde Canik Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Bazı çalışmaları yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaşanan afette can kaybının olmamasına sevindiklerini vurguladı.
İlçe genelinde yağışın etkili olduğunu dile getiren Sandıkçı, "Normalin çok çok üzerinde bir sağanak söz konusu. Acil müdahale ekibimiz haber alır almaz mahallelerimize ulaşarak kapanan köy yollarını açtılar. Afetin izlerini silmeye, hayatı normale döndürmeye çalışıyorlar. Heyelan nedeniyle kırsal yol altyapısı ciddi manada tahribata neden oldu. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa üzerimize ne düşüyorsa Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Sel ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:02 Kaynak: AA
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