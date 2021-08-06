Üye Girişi
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları - Son Dakika

Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları

06.08.2021 16:30
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları, System.String[]

Canik'te çocuklar yaz tatili boyunca farklı branşlarda spor yapma imkanı buluyor.

Canik'te çocuklar yaz tatili boyunca farklı branşlarda spor yapma imkanı buluyor.

Canik Belediyesi tarafından "Haydi Canik Spora" sloganıyla 18 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz spor kurslarıyla çocuklara pek çok branşta spor yapma imkanı sağlanıyor. Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde 200'e yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sayesinde 9 farklı spor dalında genç sporcular yetişiyor. Pandemi süresince evde kalıp spor yapma imkanı bulamayan çocukların sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'na katılan sporcular; basketbol, futbol, güreş, judo, boks, tekvando, muay thai, kick boks, wushu dalında eğitim almaya devam ediyor.

Yaz dönemi sonrasında da devam edecek kurslarla spor hayatını sürdürmeyi hedefleyen gençlere Canik Belediyesi tarafından lisanslı sporcu olma imkanı tanınıyor. Takım ve bireysel sporlar bazında pek çok başarı serüveni bulunan Canik Belediyesi'nin Türkiye'deki ilçeler arasındaki başarı sıralamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonası'nda şampiyonluk ve dereceler kazanan Canik Belediyesi sporcularının 2019 Haziran ayı itibariyle toplam müsabakalarda 20'ye yakın madalya kazandığı ifade edildi. Canik Belediyesi antrenörleri eşliğinde antrenmanlara devam eden milli sporcuların önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası müsabakalarına katılacağı bildirildi. Canik'te genç nüfusun yoğunlukta olduğuna vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için ilçeye yeni spor kompleksleri kazandırdıklarını söyledi.

Genç sporcuların başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te mevcut spor salonunun iki katı büyüklüğünde bir spor merkezini 2022 yılı sonuna kadar ilçeye kazandıracaklarını kaydetti. - SAMSUN

Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları

Canik Belediyesi, Spor Okulları, Samsun, Canik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat 16:31 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi 15:46 Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı 15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları 15:02 Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı 14:50 Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız 14:41 Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı 14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Son Dakika Haberleri
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
16:22 Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar
16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu
16:13 Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi
16:11 Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi
15:44 Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı
15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
15:37 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu
15:30 Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı
15:28 Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını açıkladı: 45 bin dolardan başlıyor
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti         
16:40
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı         
15:45
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi         
14:58
Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar         
14:43
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz         
14:40
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu         
13:28
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 16:43:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement