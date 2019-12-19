Canik Belediyesinde "Taşınmazınızı Evinizden Yönetin" Protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik Belediyesinde 'Taşınmazınızı Evinizden Yönetin' Protokolü imzalandı - Son Dakika

Canik Belediyesinde "Taşınmazınızı Evinizden Yönetin" Protokolü imzalandı

6 saat önce

Canik Belediyesi, Tapu Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.

Canik Belediyesinde

Canik Belediyesi, Tapu Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik Belediyesi Tapu Kadastro Müdürlüğü ile web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

Protokolle vatandaşlar tapu işlemlerini çok daha kolay yapabilecekler.

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Talha Sezer, Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından "Taşınmazınızı Evinizden Yönetin" sloganı ile hayata geçirilen "Web Tapu" sistemine imzalanan protokolle geçtiklerini aktardı.

Web Tapu ile vatandaşların tapu ve belediye arasında harcamış olduğu zaman kaybının ortadan kaldırılmış olacağını belirten Sezer, "Belediyemiz birimlerinde oluşan iş yoğunluğunu asgari düzeye çekerek, çalışan personelimiz vatandaşlarımıza daha fazla vakit ayırma imkanı da sağlayacaktır. Sistemin vermiş olduğu güncel bilgilerle Canik Belediyesi Emlak ve Vergi Şefliği vatandaşlarımızın üzerine kayıtlı taşınmazları kontrol ederek en doğru şekilde beyanların yapılmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların e-devlet sistemiyle bu uygulamayı kullanabileceklerini dile getiren Sezer, tapu bilgilerinin görüntülenip ve gerekli görüldüğü karşı tarafa da tapu bilgilerinin görülmesi için izin verebildiğini, sistem her aşamasında, kullanıcılara SMS ile bilgi verdiğini kaydetti.

Canik Belediyesi, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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