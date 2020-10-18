Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği - Son Dakika

Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği

18.10.2020 14:07
Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği, System.String[]

Canik Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir, kompozisyon ve resim etkinliği düzenliyor.

Canik Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir, kompozisyon ve resim etkinliği düzenliyor.

Üç farklı kategoride yapılacak olan etkinliğe katılım sağlayan tüm çocuklar değişik hediyelerle ödüllendirilecek. 1-4. sınıflar arasında resim etkinliği, 5-8. sınıflar arasında şiir yazma ve okuma etkinliğinin yanı sıra 9-12. sınıflar arasında da kompozisyon yazma etkinliği düzenlenecek. "Senin gözünden Cumhuriyet" temalı etkinlikler için başvurular şahsen veya Canik Belediyesi'nin ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebilecek. Tüm katılımcılara çeşitli hediyelerin verileceği etkinliğin son başvuru tarihi ise dikkat çekici olması ve farkındalık oluşturması açısından 29 Ekim günü saat 19.23 olarak belirlendi.

Her yaştan çocuğu etkinliklere katılmaya davet eden ve kendi bakış açılarından Cumhuriyeti anlatmalarını isteyen Başkan Sandıkçı, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurulamayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Bu önemli günü çocuklarımızın bakış açısıyla yansıtmak ve yaşamak istiyoruz. Bu nedenle özellikle korona virüsü sürecinde okullarından uzak kalan çocuklarımıza yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirmiştik. Bu etkinliğimizi de bu maksatla tertip ediyoruz. Tüm çocuklarımızın katılımını bekliyoruz. Katılım sağlayan her bir çocuğumuzu çeşitli hediyelerle mutlu etmeye çalışacağız" dedi. - SAMSUN

Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği

29 Ekim, Canik, Resim, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği - Son Dakika

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