Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket - Son Dakika

Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin tamamına bot dağıttı.

Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin tamamına bot dağıttı.


Sosyal Belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi ile ilçede yaşayan yetim çocuklardan yaşlı insanlara, engelli vatandaşlara ve yardıma ihtiyacı olan her kesime yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin tamamına kışlık bot dağıtımı gerçekleştirildi.


"Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz"


Hizmet belediyeciliğinin yanında gönüllere de dokunmaya devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik ilçemizde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım Hizmetleri Birimimiz ilçemiz genelinde yaptığı tespitlerle ihtiyacı olan her insanımıza yardımlarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Günlük sıcak yemek yardımlarımız, ayni-nakdi yardımlarımız devam ediyor. Yetim çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi yaşlı insanlarımızın her zaman yanındayız. Zorlukları, güçlükleri birlikte aşmak için ilçe halkımızın yanı başındayız. Mutlu, huzurlu bir Canik için ilçemiz insanlarının dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde yavrularımızın ayakları üşümesin, yavrularımızın yüzleri gülsün, sevinsinler, mutlu olsunlar istiyoruz" dedi.


Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi bot dağıtım programına ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetler Birim Müdürü Ali Kemal Tural, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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