Canik Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

Canik Belediyesince ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunulduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığı vurgulandı.

İlçe genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca evinde yemek yapamayan yaşlı, hasta ve engelilerin günlük sıcak yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı ifade edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın da yardımda bulunulan aileleri ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sandıkçı, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllerde yer almaya hedeflediklerini belirterek, "Belediye olarak ilçemiz genelinde kimin yardıma ihtiyacı varsa ekiplerimiz oradalar. Ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız vatandaşlarımız olabilir. Bu noktada duyarlı vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın bize ulaşmalarını istiyoruz. İlçemizde ihtiyacı olan kim varsa hep birlikte onların yanlarında olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Bu düsturla hareket ediyor, ilçemizi karış karış gezerek her bir vatandaşımıza ulaşmaya, dokunmaya gayret ediyoruz. " ifadelerini kullandı.