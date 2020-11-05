Canik Belediyesinden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Canik Belediyesinden öğrencilere tablet desteği

05.11.2020 17:23
Canik Belediyesinden öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Canik Belediyesince uzaktan eğitim gören ve tablete ihtiyaç duyan öğrencilere tablet dağıtıldı.

Canik Belediyesince uzaktan eğitim gören ve tablete ihtiyaç duyan öğrencilere tablet dağıtıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen tablet dağıtımının ikinci etap töreninde yaptığı konuşmada, gençler ve eğitimle ilgili yeni proje hazırlığında olduklarını söyledi.

Gençlerle ve öğrencilerle bir araya geldiklerinde büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Yaptığımız bütün çalışmaların temelinde siz varsınız. Bugün burada sizlerin emrindeyiz demek için varız. Bu tabletler sayesinde eğitiminiz kesintisiz devam edecek. Eğitim ve öğretim hayatınızda ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa başta ben olmak üzere Canik Belediyesi sizin yanınızdadır. Bunu asla unutmayın." dedi.

Canik Belediyesi Gençlik Gelişim Birimi'nin çok yakında hizmete açılacağı müjdesini veren Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'te artık sadece sizin için üreten, düşünen, birlikte hareket eden bir biriminiz olacak. Yakında hepiniz ile çok önemli projelerle yeniden buluşacağız. Şundan emin olun ki Canik ilçesi bilimin, teknolojinin ve dijital çağın mimarlarının yetiştiği yer olacak. Bunun için biz hiçbir engel tanımadan ve şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sizden ise tek bir söz istiyorum. İlçeniz, şehriniz ve ülkeniz için hayaller kuracaksınız. Hem de öyle hayaller kuracaksınız ki, bu hayaller gerçeğe döndüğünde bütün insanlık bundan faydalanacak. Burada bulunan sevgili ebeveyn kardeşlerimi de böylesi güzel evlatlar yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Birlikte sevgiyle, daima ileri gideceğiz."

Törene Kaymakam Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay katıldı.

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Tablet, Canik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Canik Belediyesinden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


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