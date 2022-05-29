Canik Belediyesinden sınava girecek adaylara destek - Son Dakika
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Canik Belediyesinden sınava girecek adaylara destek

29.05.2022 15:15
Canik Belediyesinden sınava girecek adaylara destek

Canik Belediyesi Kamu Personeli Sınavı (KPSS), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylara maddi destek, başarılı olanlara ise hediyeler veriyor.

Canik Belediyesi Kamu Personeli Sınavı (KPSS), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylara maddi destek, başarılı olanlara ise hediyeler veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Canik Belediyesince ilçede KPSS, LGS ve YKS'ye girecek adaylara destek sağlandığı belirtildi.

İlçede KPSS'ye girecek ihtiyaç sahibi adayların başvuru ücretlerini bu yıl da Canik Belediyesinin karşılayacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçede ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi KPSS adayları bu destekten yararlanabilecek. KPSS başvuru ücreti desteğinden yararlanmak isteyen genç adayların 2 Haziran 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'ne müracaat etmesi gerekiyor. Canik Belediyesinin, ilçedeki LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin sınav motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Başarı Sizden Destek Bizden' kampanyası bu yıl da devam ediyor. İlçede okuyup LGS başarı sıralamasında yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere tablet ve gram altın, yüzde 5'lik dilime girenlere ise tablet, yüzde 10 dilimine girenlere de akıllı saat hediye edilecek. YKS başarı sıralamasında ilk 500'e giren öğrencilere laptop, ilk 5 bine girenlere cep telefonu, ilk 50 bine giren adaylara ise tablet hediye edilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Beledi Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesinde genç nüfus oranının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Genç kardeşlerimizin başarılı olmaları adına her fırsatta onların yanındayız. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecekte bu ülkeyi bu gençler idare edecek. Geleceğin bilim insanları, sporcuları, sanatçıları ve ülkemiz için, insanımız için değer üretecek yetenekler bu gençler arasından çıkacaktır. Hepsi bizim için değerli ve biriciktir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Canik, KPSS, LGS, Güncel, Son Dakika

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