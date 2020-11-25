Canik ekipleri her yerde - Son Dakika

Canik ekipleri her yerde

25.11.2020 15:53
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Türkiye'de ilk defa Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi ve sorumlusunu oluşturarak pandemi ile mücadeleyi en üst seviyede devam ettiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ekiplerimiz ilçemizin her yerinde gece ve gündüz görev başında" dedi.

Türkiye'de ilk defa Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi ve sorumlusunu oluşturarak pandemi ile mücadeleyi en üst seviyede devam ettiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ekiplerimiz ilçemizin her yerinde gece ve gündüz görev başında" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı pandemi ile mücadele noktasında büyük bir çabayla devam ettiğini belirterek, "Canikli vatandaşlarımızı bu illetten uzak tutmak için her şeyi yapıyoruz. Denetimlerimiz, uyarılarımız ve temizlik çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın aktif kullanımında olan her yerde ilgili birimimiz önlemlerini alıyor. Halkımız verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve onlarda kurallara riayet ederek bize destek olmaya çalışıyor. El birliğiyle son vaka görülüne kadar ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aşı bize umut oluyor"

Uzun zamandır salgın ile topyekun adeta bir savaş verildiğini ifade eden Sandıkçı, "Asla umutsuzluğa kapılmadık. ve asla bize ne olur diye düşünmeden mücadelemize devam ettik. Olağanüstü çabalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aylardır süren çabalarımızın sonuca ulaşması için aşı bize umut oluyor. Halkımızın hizmetine girdiği andan itibaren biraz daha güçlü olacağız. Ancak o güne henüz zaman var. Bu illetin ihmale ve rehavete gelmediğini artık hepimiz gördük. Tek hedefimiz daha fazla can kaybı olmamasıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik ekipleri her yerde
Canik ekipleri her yerde
Canik ekipleri her yerde

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canik ekipleri her yerde - Son Dakika


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