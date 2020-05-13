Canik çocuklarla şenlendi - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 4 saatliğine sokaklara, parklara çıkan çocukların sevinçlerine ortak oldu, onlara maske dağıttı.



Pandemiyle(salgın) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arası yasağın kalkmasıyla birlikte yaklaşık 40 gün aradan sonra sokaklara çıktı. Anne ve babalarının gözetiminde sokaklara, parklara koşan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Kısıtlı da olsa serbest kalmanın sevinciyle mutluluk çığlıkları atan çocuklar sokaklarda, parklarda oynadı, eğlendi, bisiklete bindi, arkadaşlarıyla tekrardan buluşmanın sevincini yaşayarak bu 4 saatlik zaman diliminde hoşça vakit geçirdiler.



Çocuklara maske dağıttı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'na gelen çocukların sevinçlerine ortak olan Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı.



Mutlu günler çok yakında



Çocuklarla birlikte sohbet eden Başkan Sandıkçı, çocuklara, çok yakın zamanda mutlu sağlıklı günlere kavuşacaklarını anlattı. Henüz salgın riskinden kurtulmuş değiliz diyen başkan Sandıkçı, "Salgın riski ortadan kalkana kadar devletimizin belirttiği kurallara uymaya devam edeceğiz. Biliyorum evlerinizde kalarak sıkılıyorsunuz. Sokaklara çıkıp koşup oynamak istiyorsunuz. Ama sağlığınız için, ülkemizin geleceği için biraz daha sabır göstererek mutlu sağlıklı günlere kavuşup tekrar sokaklarda parklarda oynamaya devam edeceksiniz" diyerek çocuklara uyarılarda bulundu. - SAMSUN