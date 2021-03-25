Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor - Son Dakika

Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor

25.03.2021 13:52
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hükümet Konağı yapımı için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen eski cezaevi alanında Canik Hükümet Konağı inşaat çalışmaları başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hükümet Konağı yapımı için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen eski cezaevi alanında Canik Hükümet Konağı inşaat çalışmaları başladı.

Kuzeyyıldızı Mahallesi Fas Sokak'ta 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları başlayan, toplamda 6757 metre kare inşaat alanına sahip. Bodrum ve zemin katla birlikte toplam 5 kattan oluşan Canik Hükümet Konağı 500 iş günü içinde tamamlanacak.

Tüm kamu kurumları aynı çatı altında

Tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında barındıracak Canik Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hükümet Konağı inşaat çalışmalarının başladığını ve 2022 yıl sonu itibarıyla Canik halkına hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Sandıkçı, "100 bini aşan ilçe nüfusumuzla birlikte, yıllardır eksikliğini hissettiğimiz Hükümet Konağımızın inşaat çalışmaları çok şükür başlamış bulunmakta. Hızlı bir şekilde yapımı tamamlanacak Hükümet Konağımızın yapım süresi 500 iş günü. Bu da demek oluyor ki 2022 yıl sonu itibariyle Canik ilçemiz Hükümet Konağı'na kavuşmuş olacak. Tüm ilçe halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği ilçemizin merkez noktasında yapım çalışmaları başlayan Hükümet Konağımız 6757 metre kapalı alan olmak üzere 5 kattan oluşmakta. Modern ve geleneksel mimarisiyle de ilçemizin şehir kimliğinin modernleşmesine katkı sağlayacak. Artık ilçe insanlarımız iş ve işlemlerini kendi ilçelerinde tek çatı altında zorluk çekmeden, başka ilçelere gitmeden çok rahat bir şekilde yapacaklar. Canik gerçek manada ilçe hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

"Katkı ve emek veren herkese teşekkür ediyorum"

Başkan Sandıkçı, "Yapımına başlanan Canik Hükümet Konağımızın şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında katkıları ve emekleri olan İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimize, Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık ilçemiz, Hükümet Konağı'yla, Şehir Hastanesi'yle, Milet Bahçesi'yle, ticaret merkezleriyle, herkesin yaşamak için tercih ettiği tam bir yaşam kenti" diye konuştu. - SAMSUN

Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor
Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı, Hükümet, İnşaat, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim         
14:13
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik, Hükümet Konağı'na kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei