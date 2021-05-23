Canik'in saklı güzelliği, keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

SAMSUN'un Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde yer alan şelale, doğa tutkunlarının ziyaretini bekliyor. Yöre halkı, suyun yaklaşık 25 metre yüksekten aktığı, şelalenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde sarp kayalıklar arasında akan ve yalnızca yöre halkı tarafından bilinen şelale, doğa tutkunları ve turistlerin ziyaretini bekliyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede yer alan şelaleye gitmek isteyenler, mahalleden 1 kilometre mesafeyi yürümesi gerekiyor. Yöre halkı, suyun yaklaşık 25 metre yüksekten coşkun aktığı şelalenin, rahat ulaşılabilir hale getirilip, turizme kazandırılmasını istiyor.

'ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTİYORUZ'Şelalenin turizme kazandırılması isteyen Demirci Mahallesi Muhtarı Hasan Ağu, "Aslında bu alan çok önceden turizme kazandırılmalıydı, çok geç kalındı. Burası Samsun 'a çok yakın, Sinop 'a gitmektense insanlar buraya gelebilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile görüştük, hafta içi tekrar görüşeceğiz. Burasıyla ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Bu şelale yaz aylarında da kış aylarında da sürekli akıyor" dedi.

Mahalle sakini Ahmet Türk, "Ben 60 yaşındayım ve bildim bileli burası akıyor. Şimdiye kadar kimse bunu gündeme getirmedi. Yeni muhtarımızla beraber daha güzel bir yer olacaktır" diye konuştu.