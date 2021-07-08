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Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu

08.07.2021 17:00
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu, System.String[]

Canik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Çağan seçildi.

Canik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Çağan seçildi.

Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu toplantısında Divan Kurulu'nun seçilmesinin ardından Kent Konseyi Başkanlığı seçimi yapıldı. 2 yıl süreyle görev yapacak olan Canik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na oybirliğiyle Prof. Dr. Kenan Çağan getirildi.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda katılımcı yer aldı. Konuşmasında, Kent Konseyi'nin önemine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni kurulan Konsey'in Canik'e değer katacağını ve güzel işlere imza atacağını ifade etti.

"Bizim hizmet anlayışımızın temelinde şeffaflık, ortak akıl, diyalog ve hesap verebilirlik vardır" diyen Başkan Sandıkçı, "İdareye dışardan objektif gözle bakan, eleştiren, katkı sağlayan sivil toplum örgütlerine ciddi anlamda ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi'nin gönüllülük esasına göre çalışmalarını gerçekleştirdiğine vurgu yapan Başkan Sandıkçı, "Kent Konseyi; Canik ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunan, sosyal hayata dokunacak işlere imza atan, demokrasinin de temel taşlarından biri olarak görev yapan yapısıdır" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından bir önceki Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ve Kent Konseyi'nde görev alan idarecilere teşekkür eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Prof. Dr. Mahmut Aydın'a vekaleten toplantıya katılan Prof. Dr. Selahattin Kaymak'a plaket takdiminde bulundu.

Divan Kurulu'nun davetiyle konuşmasını gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymak, yerel yönetimlerin karar alma sürecinde Kent Konseyi'nin önemli bir kurul olduğunu ifade etti.

Samsun Üniversitesi'nin, ilçenin değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Selahattin Kaymak, "Üniversite olarak sadece eğitimle sınırlı hizmetlerde değil; şehrin değişim, dönüşüm sürecine katkı yapacak tüm hizmetlerinde belediyemizin yanında yer almaya hazırız" beyanında bulundu.

Canik Belediyesi ve Samsun Üniversitesi birlikteliği ile kısa sürede ilçenin yaşanılabilir bir kente dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kaymak, "Samsun Üniversitesi, yeni açılan Tıp Fakültesi ile şehrin sağlık sorunlarına çözüm üretecek pozisyona gelmiştir. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal bölümler ile Samsun'un sanayisine, işletmelerine, firmalarına, üretimine, ihracatına yönelik hizmetler vermeye başlamıştır" diye konuştu.

Yeni Divan Kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen oylamada Canik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Çağan seçildi. Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Kenan Çağan, "Yürütme kurulumuz ve çalışma gruplarımızla birlikte şehrimiz için faydalı olacak hizmetlerde bulunmayı temenni ediyorum" dedi.

"Kent konseyleri, ortak aklı ve birlikte yönetimi esas alan bir anlayışla kurulmuştur" beyanında bulunan Prof. Dr. Kenan Çağan, "Böylelikle herkesin haklarının korunduğu; adil, eşit yaşam deneyimine sahip; çoğulcu, huzurlu, barışçıl ve bir o kadar da güzel bir yönetim modelini benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent konseylerinin, vatandaşlara içinde yaşadıkları kentin yönetiminde söz sahibi olma hakkı tanıdığını belirten Prof. Dr. Kenan Çağan, "Bunun yanı sıra muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, üreticilerin, siyasi parti üyelerinin de bu sürecin bir parçası olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcisinden dernek temsilcilerine, mahalle muhtarlarından meclis üyelerine, baro ve odalardan çok sayıda sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş katılımın gerçekleştirildiği Canik Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 64 Genel Kurul Üyesi iştirak etti. - SAMSUN

Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu
Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Canik Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu - Son Dakika


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