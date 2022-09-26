Silahta ihracat kapısını "milli tabanca" açıyor

Canik markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticisi olan Samsun Yurt Savunma, " Türkiye'nin milli tabancasına" sahip olma referansıyla yeni ihracat kapıları aralıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen silah üreticilerinden Samsun Yurt Savunma, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, AA muhabirine, Afrika'nın kendileri için çok kıymetli ve ilgi çekici bir pazar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde oyuna daha sonra dahil olup, önemli bir yol katettiğini vurgulayan Aral, gelinen noktada ülkenin birçok firmayla farklı kulvarlarda yol aldığına dikkati çekti.

Aral, ortaya koydukları Canik markasının bütün dünyada rüştünü ispat ettiğini belirterek, "Dünyanın 4'üncü büyük hafif silah üreticisi ve ABD'nin 3'üncü büyük ihracatçısıyız. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'milli tabancası' olma referansı çok büyük bir güç. İlk başta verdiğimiz referans bu oluyor." dedi.

Türk ordusunun aktif görev yapan, NATO müttefiki, denizaşırı tatbikat ve operasyonlarda kilit bir güç olduğuna işaret eden Aral, şöyle konuştu:

"Böyle bir ülkenin hafif silahlardaki milli tabancası olmak bizim için çok önemli referans. Onun dışında 69 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hafif silahların dışında 12,7 milimetre ve bunun hızlı versiyonunu dünya üzerinde NATO standartlarında yapan 5'inci firma olduk. Çok eski bir makineli tüfek ama çok büyük yenilikler getirdik. 25 bin atım ömrüne sahip namlusu, hızlı değiştirilebilir namlu özelliği, ITAR'a (ABD İhracat Kontrol Düzenlemeleri) tabi olmayan bir ürün olması önemli. UNIDEF ve Unirobotics ile akıllı ve terzi kesim özel entegrasyon çözümlerini hava, deniz, kara platformlarına uygulayabilmek çok önemli bir avantaj."

Afrika'daki fırsatlar

Afrika kıtasında ağırlıklı olarak zırhlı araçlar kullanılması, bunlara 12,7 milimetre otomatik makineli tüfekle bütçesel olarak rahatlatıcı çözümler sunmanın ellerini kuvvetlendirdiğini vurgulayan Aral, bunun yanında bütün diğer coğrafyalarda olduğu gibi önemli ve vizyonlarına uygun temsilcilerle çalışıyor olmanın kendilerine avantaj sağladığını dile getirdi.

Aral, fuar kapsamında belli başlı silah ve platform üreticileriyle bir araya geldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önemli toplantılar yapıp, kendimizi ve ürünlerimizi anlatıyoruz. 12,7 milimetreyi duymuşlar 'Bir görebilir miyiz?' diye heyecanla geldiler. Afrika'da Togo, Senegal, Nijerya, Kenya, Mali, Çad, Fildişi Sahilleri gibi birçok yerde ürünlerimiz tedarik ediliyor, servislerimiz veriliyor. Canik Akademi ile en iyi ürünü üretiyor, en doğru insanlara, en iyi fiyatla satıyoruz. Ürünümüzün arkasında duruyoruz. Son kullanıcıyı eğitiyoruz ve ürünümüzü takip ediyoruz. Canik Akademi tabanca, silahçı seviyesinde eğitim veriyor."

Afrika'da ürünlerini kullanan ülkelere yenilerinin ekleneceğini bildiren Aral, bölgede bir iş yapıldığında bunun diğer ülkelerde büyük yankılar uyandırdığını ve kulaktan kulağa pazarlama gibi büyüyerek geliştiğini ifade etti.

Aral, İngiltere'de yaptıkları satın alma ile 20 ve 30 milimetre topların da ürünleri arasına katıldığı bilgisini vererek, "4x4 araçlarda bile 30 milimetre platformları görüyorsunuz. Nurol Makina'nın Ejder Yalçın aracı, Unirobotics'in dizayn ettiği silah kulesiyle kendisini gösterecek. Birçok platform üreticileri de 30 milimetreye hazır durumda. Dolayısıyla 12,7, 20 ve 30 milimetre ürünler de hava, kara ve deniz platformlarında yerini alıyor ve yarının silahları olarak öne çıkacaklar." diye konuştu.