'Canik Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Canik Belediyesi tarafından Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Canik Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Canik Belediyesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi Güzelbahçe Sitesi karşısında sosyal tesis inşaatına başladı. 100 günde tamamlanması planlanan, bin 400 metrekare kapalı alan olarak hizmete sunulacak olan sosyal tesis içerisinde market, restoran, kafeterya ve çocuklar için sosyal donatı alanı olacak.

"Sözlerimizi yerine getiriyoruz"

Görevi devraldıkları günden bugüne gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vaatlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 'Canik'in gelişim ve dönüşümünün öncüsü olacağız' demiştik. Bu manada projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız hem seçim sürecinde hem sonrasında bizden market talebinde bulunmuşlardı. Biz de burada bulunan alanın yeterliliğini de dikkate alarak bir proje hazırladık ve inşasına başladık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımızın ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki ticari faaliyetler burada başlayacak. Bölgemizin ekonomik hayatına önemli kazanımlar sağlamış olacağız. İlçemizin her noktasının daha fazla değer görmesi için bu tür farklı ve dikkat çekici yatırım alanlarını çoğaltıyoruz. Bu manada yine Kuzey Yıldızı Mahallemizde Jimnastik Salonunun yanında Şehr-i Canik Konağımızın temelini attık. Bu inşaatımız da hızla ilerliyor. Bu iki inşaatımız tamamlandığında Canik'imize yeni cazibe alanları çekim merkezleri kazandırmış olacağız" dedi.

"Havuz sistemi ile 60 milyon TL borç ödedik"

Hem borç ödeyip hem yatırım yapan nadir belediyelerden olduklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Başkan Sandıkçı, "2 yılda tek kuruş kredi çekmeden ve ilave borç yükü oluşturmadan 60 milyon TL borç ödedik. Bu rakam mevcut borcumuzun yüzde 30'una tekabül ediyor. Maaş ödeyemeyen bir belediyeden bugünlere havuz sistemi oluşturup kaynakları tek elde toplayarak, tasarruf tedbirlerini uygulayarak ve harcama sisteminde kılı kırk yararak geldik. Kendi şantiyemizde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yine aynı şekilde kendi personelimizle yapabileceğimiz hizmetleri dışarıya vermiyoruz" diye konuştu.

2 bin 870 hektar alanda imar revizyon planı

Başkan Sandıkçı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Hamdolsun 2 yıl gibi bir sürede tüm Türkiye'ye örnek gösterilen Orman Okulunu hizmete açtık. Meşe Orman Park 2.etabını tamamladık. Yarım kalan 3 tane Hanım Konağını tamamladık. Gençlik Merkezi olarak hizmete açılan alan Samsun Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuna tahsis edilmişti. Şener Aydın Başkanla görüşmeler gerçekleştirdik, sağ olsun sağduyulu yaklaştı. Hemen başka bir alanda amatör spor kulüplerine sıfırdan yer yaptık, yönetim binası yapıp teslim ettik. Bakanlığımızla görüşmeleri gerçekleştirerek binanın gençlik merkezi olmasını sağladık. Hükümet Konağı olmayan tek ilçeyiz. Kurumlarımızın bir kısmı uygun olmayan şartlarda bir kısmı diğer ilçelerde hizmet veriyor. Bu merkez ilçe olan Canik'e yakışmıyor. Girişimlerimiz ve takiplerimiz sonucu bu yatırımı gündeme aldırdık ve hız kazandırdık. Bildiğiniz gibi Şehir Hastanesi ilçemiz sınırlarında yükselecek, hızlı tren istasyonunun Samsun'daki tek durağı ilçemizde olacak. 2 bin 870 hektar alanda imar revizyon planı çalışıyoruz. Yeni bulvar yolu çalışmalarımız, ulaşım ağını zenginleştirmeye yönelik yeni yol açma ve genişletme çalışmalarımızla Canik'te yeni cazibe merkezleri oluşturarak değişim ve dönüşümün önünü açıyoruz." - SAMSUN