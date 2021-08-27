Üye Girişi
CANiK Store şimdi Ankara'da - Son Dakika

CANiK Store şimdi Ankara'da

27.08.2021 09:03
CANiK Store şimdi Ankara'da, System.String[]

CANiK markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ilkini İstanbul'da açtığı CANiK Store'un ikincisini Ankaralıların hizmetine sundu.

CANiK markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ilkini İstanbul'da açtığı CANiK Store'un ikincisini Ankaralıların hizmetine sundu.

Taktik kullanıcıları ile outdoor tutkunlarını tek adreste buluşturan mağazada, CANiK Global Aksesuar Programı kapsamında geliştirilen 400'den fazla silah aksesuarı ile 50'ye yakın ürün çeşitliliğine sahip Mecanik tekstil ürünleri satışa sunuluyor. 2 kattan oluşan, 450 metrekarelik mağazanın, aynı anda yaklaşık 50 kişiye hizmet verebilecek büyüklüğe ve donanıma sahip olduğunu belirten Samsun Yurt Savunma Perakende Müdürü M. Murat Yaycıoğlu, "Ankara'da hizmete sunduğumuz yeni mağazamızda İstanbul'da olduğu gibi en yeni, en inovatif ürünlerimizi satışa sunarken, tamir- bakım ve montaj hizmeti de vereceğiz. Sadece taktik kullanıcılarını değil kamp severler, doğa ve outdoor tutkunlarını da tek adreste, sıra dışı bir konseptle tanıştıracağız" dedi.

Taktik kullanıcıları ile silah ve outdoor tutkunlarına yönelik geliştirdiği yeni nesil mağazacılık konseptinin temsilcisi CANiK Store'ların ilkini İstanbul'da açan Samsun Yurt Savunma (SYS), mağazalaşma çalışmalarına hız kazandırdı. İkinci mağazasını Ankara'da şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Tandoğan'da, Makine Kimya Endüstrisi'nin tam karşısında hizmete sundu. 2 kattan oluşan 450 metrekarelik alana sahip mağazada, CANiK Global Aksesuar Programı kapsamında geliştirilen optiklerden kydex tabanca kılıflarına, silah temizlik kitlerinden elektronik atım atış ölçere kadar 400'den fazla silah aksesuarı, en yeni teknolojik kumaşlar kullanılarak üretilen taktik ve outdoor montlardan, pantolonlara, tişörtlerden şapkalara 50'ye yakın tekstil ürünü satışa sunuluyor.

Aynı anda 50 kişiye hizmet verecek

CANiK Store'lar aracılığıyla taktik ve outdoor alanında en yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen ihtiyaca yönelik aksesuar ve tekstil ürünlerini tek adreste buluşturduklarını belirten Samsun Yurt Savunma Perakende Müdürü M. Murat Yaycıoğlu, "Geliştirdiğimiz yeni nesil mağazacılık konseptiyle sadece geniş ürün yelpazemizi kullanıcılarla buluşturmuyor aynı zamanda farklı hizmetler de veriyoruz. İstanbul'un ardından Ankara'da açtığımız 2 katlı yeni mağazamızda, misafirlerimiz için ihtiyaç duydukları ürünleri satın alabilecekleri aynı zamanda keyifli vakit geçirebilecekleri bir platform oluşturduk. Misafirlerimiz, mağazamızın giriş bölümünde yer alan kafemizde kahvelerini içebilecek, aynı anda 50 kişiye hizmet verebilecek büyüklüğe ve donanıma sahip olan mağazamızda ürünleri detaylı olarak inceleyebilecekler. Geniş ürün portföyümüz ile başta taktik kullanıcıları olmak üzere kamp ve outdoor tutkunları ile güvenlik alanında hizmet verenlere tek adresten ulaşacağız. İnovatif, gelişmiş kumaş teknolojisi ile üretilmiş, saha performansı test edilmiş ürünlerimizi kullanıcılarımızın beğenisine sunacağız. Buna ek olarak ileriki zamanlarda misafirlerimizi farklı sürprizlerle de karşılayacağız" diye konuştu.

Sıra dışı bir konsept

Ankara'da hizmete sundukları yeni Canik Store'un dekorasyonunun da ürünlerin dinamiklerine uygun olarak tasarlandığını kaydeden Yaycıoğlu, mağazanın konsepti ve verilen hizmetler hakkında şunları söyledi: "Silah dolaplarından, tekstil ile ilgili aparatlara, ışıklandırma sisteminden, bilgilendirici ekranlara kadar tüm dekorasyon öğelerini, ürünlerimizin konseptine uygun bir şekilde özel olarak tasarladık. Mağazamız, bu yönüyle de kullanıcıları sıra dışı bir konseptle tanıştırıyor. Her iki katında da özel tasarım silah dolaplarımızın yer aldığı mağazamızı, misafirlerimizin aradıkları ürünleri rahatlıkla inceleyebilmelerine imkan sağlayacak şekilde düzenledik. Misafirlerimiz beğendikleri ürünlerin montajını mağazamızın teknik bölümde yaptırarak, kullanıma hazır olarak satın alabilecekler."

3 boyutlu kişiselleştirme

CANiK Store'un Ankara'daki mağazasında İstanbul'da olduğu gibi silah konfigürasyonu ve CANiK Tech bankolarından tamir ve bakım hizmeti sunuluyor. Mağazada CANiK tabancaların konfigürasyonunu yapmaya katkı sağlayacak bir 'konfigüratör' ekranı yer alıyor. Silahın kişiselleştirilmesine imkan tanıyan ekranda, yapılması istenen değişiklikler önceden tasarlanabiliyor. Bu ekran, silahın modifikasyonunu yapıp bitmiş halini üç boyutlu ekranda inceleme şansı sunuyor.

Fütüristik çizgilerle yeni nesil mağaza

Son 1,5 yıldır hazırlık çalışmaları süren CANiK Store'lar, CANiK Arms'ın mağazacılık vizyonunu da ortaya koyuyor. Fütüristik ve modern underground çizgilerle teknolojinin olanaklarından yararlanarak geliştirilen mağazalar, dekorasyon öğeleriyle de konseptini tamamlıyor. Silahların özel tasarım dolaplarda adeta birer mücevher gibi sergilendiği CANiK Store'lar, taktik kullanıcıları ve silah meraklıları için cazibe meydana getiriyor. MECANIK tarafından geliştirilen ve tescilli en yeni kumaş teknolojileri kullanılarak üretilen rengarenk seçeneklere sahip tekstil ürünleri de outdoor tutkunları için yeni ilhamlar oluşturuyor. - ANKARA

CANiK Store şimdi Ankara'da
CANiK Store şimdi Ankara'da
CANiK Store şimdi Ankara'da
CANiK Store şimdi Ankara'da

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CANiK Store şimdi Ankara'da - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı 10:10 Model Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için kafesine girdiği leoparların saldırısına uğradı Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi 09:55 Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor 09:51 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti 09:21 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı 08:53 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz 07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu 20:50 Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
09:50 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
09:47 Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
09:20 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti
09:16 Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı
08:55 Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi yendi, Finlandiya basını övgü yağdırdı
08:52 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı
08:16 Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi
07:44 Son Dakika! Vergi yapılandırma süresi 1 ay ertelendi, ilk taksit ödemesi 30 Eylül
PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu PSG Başkanı da doğruladı! Kylian Mbappe, artık Real Madrid'in futbolcusu         
10:15
Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor         
10:03
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar         
09:48
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı         
00:40
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 10:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CANiK Store şimdi Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement