Canik, sürdürülebilir kalkınma hedefliyor

Canik Belediyesi 'daha temiz bir dünya için tüketen değil, tüketilenden üreten' anlayışıyla sürdürülebilir kalkınma hedefliyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, doğru atık yönetimi ile geleceğe daha güvenle bakmayı hedeflediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma kavramı, Canik Belediyesi tarafından da uygulanıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefini, çevre politikalarının merkezine alan belediye, geri dönüşüm ve çevre temizliği çalışmaları ile hem 2023 vizyonuna hem de daha temiz bir dünya hedefine yerel katkı sağlıyor. Daha önceleri merkezi devlet mekanizmalarında olan çevre politikaları sorumluluğunu son yıllarda yerel yönetimlerin devraldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik halkını da çevre takımının içinde düşündüklerini söyledi.



Canik halkı da takımın içinde



Canik Belediyesi olarak ilçede iktisadi, kültürel ve sosyal kalkınmayı sağlamak için önemli bir yürütücü güç olarak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Bütün büyük hareketler insan gücüyle meydana gelir. Biz sadece çevre mühendisi veya belediye çalışanı olarak değil, bütün Canik halkımızı çevre takımımız içinde düşünmekteyiz. Biz insanların takımda yer aldıklarında olağanüstü şeyler başarabileceklerine inanmaktayız. Sadece iyi fikirlere sahip olmak yeterli değildir. Ancak harekete geçtiğinizde başarabilirsiniz. Biz de ilçemizde bu doğrultuda çevre temizlik, geri dönüşüm çalışmalarını yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz" dedi.



Tüketen değil, üreten anlayış



Atık yönetimini doğru yürüten şehirlerin, daha temiz ve daha güzel bir dünya için geleceğe daha güvenle bakacağını dile getiren Sandıkçı, "Çevre sorunları çoğunlukla yerelde kalmayıp, bölgesel ve küresel sorunlar doğurma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle özellikle çevre sorununu Canik Belediyesi olarak toplumsal bir bütün olarak ele almaktayız. Politik kararların ne yönden olursa olsun alınması, oluşturduğu sonuçlar açısından çevreden bağımsız değildir. Biz de 2023 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma modelinde sürdürülebilir bir çevre bilincini toplumsal bir bütün olarak değerlendirerek yerelden küresele doğru bir bilinçle geri dönüşüm ile ilgili projeler üretmekteyiz. Tüketen değil, tüketilenden üreten anlayışıyla mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN