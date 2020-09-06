Canik'te asfalt çalışmaları - Son Dakika

Canik Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yol çalışmalarında SASKİ VE SAMGAZ gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"İlk etapta doğal gaz çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Teknepınar ve Atatürk mahallelerimizde yol açma çalışmalarını başlatmıştık. Akabinde ilçemiz genelinde sorunun değil çözümün bir parçası olma anlayışıyla belirli plan ve program dahilinde vatandaşların istek ve taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hem kırsalda hem merkez mahallelerimizde yol açma, tamirat, tadilat, yama, satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor."