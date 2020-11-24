Canik'te can dostlar emin ellerde - Son Dakika

Canik'te can dostlar emin ellerde

24.11.2020 14:39
Canik'te can dostlar emin ellerde, System.String[]

Canik Belediyesi ilçede yaşayan sokak hayvanlarının gerekli bütün ihtiyaçları belirli periyotlar ile gidermeye devam ediyor.

Canik Belediyesi ilçede yaşayan sokak hayvanlarının gerekli bütün ihtiyaçları belirli periyotlar ile gidermeye devam ediyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kimin kime merhamet nazarı ile baktığını ancak Allah bilir. Ortak yaşam alanımızda bütün can dostlar için gereken yapılmaya devam edecek" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan bütün hayvanlar için gerekenin aksatılmadan yapıldığını belirterek, "Pati dostlar başta olmak üzere, gerek kış şartları ve gerekse pandemi sürecinin de etkisiyle hiç bir hayvanın olumsuz etkilenmemesi için gereken neyse yapılmaya devam ediyor. Hayvan severimizin gözü arkada kalmasın. Biz onları ilçemizin en önemli unsurlarından biri olarak görmeye devam edeceğiz. Yiyecek, bakım ve sağlıklarıyla ilgili oldukça hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bütün iletileri hızla değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşımızla iş birliği içindeyiz"

Canik ilçesinde yaşayan bütün can dostları için vatandaşlar ile işbirliği içinde olduklarını söyleyen Sandıkçı, "Buradan sevgili Canikli vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer sıkıntılı bir durum olursa hemen bizimle iletişime geçerek destek istiyorlar. Belediyemiz ilgili birimlerimiz vasıtasıyla hemen duruma müdahil oluyor. Buradan yine ilan etmek isterim. Hayvan dostlarımız ile ilgili sıkıntı ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız hemen belediyemize ulaşsın. Gereği neyse hızla yapılacaktır. Daha güzel bir dünya oluşturmak bizim elimizde, yeter ki insan olmanın onuruna uygun yaşayalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik'te can dostlar emin ellerde
Canik'te can dostlar emin ellerde
Canik'te can dostlar emin ellerde

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Canik'te can dostlar emin ellerde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş
Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım? Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım?         
14:44
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı         
13:21
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu         
12:53
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te can dostlar emin ellerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei