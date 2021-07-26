Canik'te can dostları tatilde de unutmadı - Son Dakika

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Canik Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde de onları ihmal etmedi.

Canik'te kurulan hayvan beslenme noktalarının belediyenin ilgili birim çalışanları tarafından düzenli olarak takip edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 9 günlük bayram tatilinde de hayvanların bakımının aksamadan devam ettiğini dile getirdi.

Bayram tatili boyunca sokaktaki sahipsiz hayvanların beslenme ve bakımı ile yakından ilgilendiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak bu durumu bir görevden ziyade vicdani bir sorumluluk ve insani bir hizmet olarak yapmaktayız" dedi.

"Belediye olarak sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Onların bakımıyla ilgilenmek zorundayız. Onlar bizim can dostumuz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu bayram tatilinde de belediye personelimiz sokaktaki hayvanların gözetimini sürdürmüştür. Hepsine bu hassas tutumundan dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarının tedavisiyle ilgilenmek üzere belediyenin ihbar hattının 7/24 hizmet verdiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, duyarlı vatandaşların 444 55 90 numaralı hattan hayvanlar için gerekli ihtiyaçların karşılanması ve veteriner hekimi hizmetinden faydalanabilmesi için irtibat kurabileceğini belirtti.

Her vatandaşın sahipsiz sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hayvan hakları konusunda daha hassas olmamız gerekmektedir. Onlar bizim merhametimizin göstergeleridir. Vatandaşlarımızla, derneklerimizle, belediyemizle birlikte hayvanların hakkını gözetmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN