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Canik'te denetimler sıkılaştı

52 dakika önce

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Canik'te denetimler sıkılaştı, System.String[]

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.


İlçede rutin denetimlerine hız kazandıran Canik Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren fırınlarda genel temizlik, hijyen kuralları, iş kıyafetleri, unların depolama şartları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanın temizliği, ekmek gramajı, terazi kontrolleri gibi kontroller gerçekleştirdi.


Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Canik Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Osman Çilingir, "Özellikle tarihi geçmiş ürünlerin çöp kenarlarına veya sokak ortasına bırakılmamasını, son kullanım tarihleri yaklaşan ürünleri ise işletmelerin aldıkları firmalara iade etmeleri veya imhasını sağlamaları gerektiği uyarısında bulunduk. Vatandaşların sağlık ve huzuru için kontrolleri sıklaştıracağız. Denetimlerimizdeki amacımız, üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, hijyen konusundaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve sorunları esnaflarımızla birlikte çözmektir" dedi.


Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinin temizliği, gramaj ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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