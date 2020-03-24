Canik'te "Evde Kal, Hediyeni Al" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik'te 'Evde Kal, Hediyeni Al' - Son Dakika

Canik'te "Evde Kal, Hediyeni Al"

6 saat önce

Samsun Canik Belediyesi, korona virüsü salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal, Kitabını Al" kampanyasının ardından şimdi de öğrencilere yönelik "Evde Kal, Hediyeni Al" kampanyası başlattı.

Canik'te

Samsun Canik Belediyesi, korona virüsü salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal, Kitabını Al" kampanyasının ardından şimdi de öğrencilere yönelik "Evde Kal, Hediyeni Al" kampanyası başlattı.


Canik Belediyesi korona virüs mücadelesinde "Evinde Kal Türkiye" çağrısına destek vermeye devam ediyor. Her hafta bir konu belirleyip, belirlenen konuyla ilgili foto ve videoları twitter'da #evdekalhediyenialCanik etiketiyle paylaşan öğrenciler Canik Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.


"Kampanyamıza katılım sağlayın ödüllerinizi alın"


Bu haftanın konusunu "EBA" olarak belirlediklerini belirten Başkan Sandıkçı öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu EBA TV ile ders çalışma foto ve videolarınızı #evdekalhediyenialCanik etiketiyle twitter hesabınızdan paylaşırsanız sürpriz hediyelerinizi bizzat sizlere ulaştıracağız" dedi.


"Sizlerin sağlığı her şeyden önemli"


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yeni uygulamaya koydukları "Evde Kal, Hediyeni Al" proje kapsamında başlattıkları kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenciler sizlerin eğitimi hem sizin hem ülkemizin geleceği için çok çok önemli. Yarınlarımızın geleceği siz gençlerin eğitimlerinden geri kalmasını asla arzu etmiyoruz. Gelecekte ülkemizi sizlere emanet edeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalığın sona bulacağı güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'mızın siz öğrencilerimiz için hazırladığı uzaktan eğitim programını TRT EBA TV üzerinden aksatmadan takip etmelisiniz. Okullarınıza döndüğünüzde Uzaktan Eğitim sayesinde aldığınız bilgilerle bir boşluğa düşmekten, derslerinizde geri kalmaktan kurtulmuş olacaksınız" diye konuştu.


"Bu süreç de çocuklarımızın yanında olalım, ihmal etmeyelim"


Anne ve babalara da seslenen Başkan Sandıkçı, "Anne babaların uzaktan eğitim sürecinde çocuklarının derslerini düzenli takip etsinler. Evlerinin en uygun odasını onların eğitimleri için ayırarak, sessiz bir ortamda derslerini dinlemelerine yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:36 Kaynak: İHA

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