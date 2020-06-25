Canik'te her alanda hizmet - Son Dakika

Canik'te her alanda hizmet

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İnsanlarımıza hizmet yolunda, hayatlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İnsanlarımıza hizmet yolunda, hayatlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz. Tek amacımız Canik ilçemizin insanlarına faydalı hizmetler yapmaktır" dedi.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi


İlçe genelinde her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarının yanında diğer belediye hizmetlerini de aksatmadan yürütüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde yeni yol açma, yol genişletme gibi alt yapı çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri Teknepınar Mahallesini doğal gaza kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha yaşanabilir bir Canik için durmaksızın hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.


"Gayretimiz, çabamız insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için"


İlçedeki vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için her alanda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Teknepınar Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu'dan bilgiler aldı. Mahalle halkıyla da çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan başkan Sandıkçı, insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bizler insanlarımıza hizmet etmek, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu görevdeyiz. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Canik için ilçemiz genelinde her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala gündem olan, sağlığımızı tehdit eden salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da ilçe insanımızın daha konforlu bir hayat yaşamalarına katkıda bulunmak içinde gerekli alt yapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Canik'te bir mahallenin daha doğal gaza kavuşacağını dile getiren Sandıkçı, şunları söyledi:


"Teknepınar Mahallemizi doğal gaza kavuşturmak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve yeni yol açma, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde yakın zamanda Teknepınar Mahallesi de doğal gaza kavuşmuş olacak. Doğal gazla birlikte mahallemizde yeni yolların hizmete sunulmasıyla ulaşım sorunu da kalmayacak. Her zaman söylediğim gibi bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu görevlere talip olduk. Onlara hizmet yolunda, yaşamlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz. Tek amacımız Canik ilçemizin insanlarına faydalı hizmetler yapmaktır. Yol çalışmalarımız ve doğal gaz çalışmalarımız mahallemize, ilçe insanımıza hayırlı olsun." - SAMSUN

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Canik'te her alanda hizmet - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te her alanda hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]