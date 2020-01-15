Canik'te hızlı iletişim, hızlı çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik'te hızlı iletişim, hızlı çözüm - Son Dakika

Canik'te hızlı iletişim, hızlı çözüm

6 saat önce

Yatırım ve hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini önde tutan Canik Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı hizmet verebilmek için whatsapp hizmet hattını kullanıyor.

Canik'te hızlı iletişim, hızlı çözüm, System.String[]

Yatırım ve hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini önde tutan Canik Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı hizmet verebilmek için whatsapp hizmet hattını kullanıyor.


Canik Belediyesi Çözüm Merkezi tarafından aktif bir şekilde kullanılan whatsapp hizmet hattı ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlardan gelen talepler ilgili birimlere sevk edilerek sorunlar kısa sürede çözülüyor. Whatsapp hizmet hattından Canik Belediyesine istek, şikayet, öneri ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşların, 7/24 saat aktif olan 0505 160 55 90 numaralı hattı kullanabilecekleri belirtildi.


Sandıkçı: "Daha yaşanabilir Canik'i oluşturalım"


Birlikte yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim artık çok daha kolay ve hızlı bir hale geldi. Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da whatsapp geliyor. 0505 160 55 90 numaralı whatsapp hizmet hattı ile vatandaşlarımızdan gelen istek, şikayet, öneri ve talepleri çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz günün her vaktinde 7/24 bölgelerinde gördükleri sorunları, aksaklıkları bizimle paylaşsınlar. Gördükleri eksiklikleri bize çekip göndersinler. Bu yoldaki kaldırım olur, yoldaki çukur olur, temizlikle ilgili olur. veya başka bir sorun olur. Görülen her eksikliği bizimle paylaşırlarsa bizlerde ilgili birimler aracılığı ile en kısa sürede bu eksiklikleri tamamlamış oluruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri bizim için önemli. Bizlerin görevi onların yaşamlarını kolaylaştırmak. Bunun için gerekli ne varsa 7/24 yapma gayreti içindeyiz. Biz istiyoruz ki ilçemizi birlikte yönetelim. Sorunları birlikte çözüme kavuşturalım. Birlikte yönetim anlayışıyla çok daha yaşanabilir Canik'i oluşturalım" dedi. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Whatsapp, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı
Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:45 Aslı Baş davasında sanıklara beraat (1) - Son Dakika
21:40 Aslı Baş davasında karar! - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te hızlı iletişim, hızlı çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]