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Canik'te kırsalın yol sorunu çözülüyor

1 saat önce

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki yol sorununa çözüm üretmek için yeni yol açma çalışmalarını hızlandırdı.

Canik'te kırsalın yol sorunu çözülüyor, System.String[]

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki yol sorununa çözüm üretmek için yeni yol açma çalışmalarını hızlandırdı.


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalara son dönemde hız verildiğini söyledi. İbrahim Sandıkçı, çalışmalarla vatandaşın ayrıca kamu kurum kuruluşları ile yaşadıkları sorunları aşmasının sağlanacağını ifade ederek, " 'Yol medeniyettir, gidemediğin yer senin değildir' anlayışıyla ilçemizde ulaşılamayan, gidilemeyen, yolu olmayan mahallemiz sokağımız kalmayacak. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yol açma, kaldırım, asfaltlama, sathi kaplama gibi Fen İşleri Müdürlüğümüz uhdesindeki çalışmalara hız kazandırdık. Bu kapsam da ilçemizde 6 ayda 26 km sıcak asfalt yol ve sathi kaplama yapmış olduk. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir beyefendiye Büyükşehir ilçe ayrımını ortadan kaldırdığı senin yolun benim yolum tartışmalarına son verdiği için teşekkür ediyorum. Biz enerjimizi sinerjimizi ilçemize hizmet için harcıyoruz. Daha güzel bir Canik için kurumlar arası iş birliği ve diyaloğu önemsiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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