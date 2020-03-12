Canik'te korona virüsü riskine karşı önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik'te korona virüsü riskine karşı önlem - Son Dakika

Canik'te korona virüsü riskine karşı önlem

7 saat önce

Canik Belediyesi'nce, tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı belediye binası başta olmak üzere belediyeye ait bütün tesislerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Canik'te korona virüsü riskine karşı önlem, System.String[]

Canik Belediyesi'nce, tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı belediye binası başta olmak üzere belediyeye ait bütün tesislerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.


Tüm dünyanın gündemi haline gelen korona virüsüyle ilgili ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen, yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığımız başarılı ve örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde çok görülmese de bizler de virüse karşı gerekli önlemleri almak durumundayız. Belediye olarak ilçemizde başlattığımız acil eylem planları ile birlikte göreve geldiğimizde 'Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun' projemizle mahallelerimizde detaylı temizlik çalışmalarımız ve halkımızı bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Belediyemize ait bütün tesislerimizde ve Belediye binamız içerisindeki yoğun olarak kullanılan alanlarda, birimlerimizde, koridorlarımızda, merdivenlerde, tuvaletlerde personellerimizin yanı sıra, iş ve işlemleri için tesislerimize ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın sağlığı için korona virüsü riskine karşı detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince yapılıyor. Öncelikli görevimiz halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehdit edebilecek önlemleri almak. Bunun için gerekli çalışmaları titizlikle yapıyoruz."


"Virüs riskine karşı kişisel önlemlerimizi de almalıyız"


Virüsün özellikle yaşlı ve bağışıklığı düşük kişiler için tehlike oluşturduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, "Bizler kişisel olarak yapmamız gerekenleri yaparak gerekli önlemleri alalım. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün uyarılarına dikkat edelim. Yurt dışından gelen yakınlarımız varsa gerekli sağlık taramalarını yaptırarak 14 gün kuralına uyalım. Çalışma ortamlarını sık sık havalandıralım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Acil ihtiyaç olmadıkça alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışalım. Bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmemize dikkat edelim" diyerek uyarılarda da bulundu. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:08 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge...
23:07 İBB Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi
23:07 Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
23:06 Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
23:06 Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te korona virüsü riskine karşı önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]