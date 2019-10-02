Canik'te Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi kuruldu

Canik Belediyesi idari yapılanma da değişikliğe giderek bünyesinde Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi oluşturdu.



Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi Canik ilçesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi aileleri belirliyor. Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir komisyonla Canik ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler bir bir tespit edilerek ihtiyaç durumlarıyla ilgili kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor.



Hayır deryasında bir damla da sen ol



"Hayır deryasında bir damla da sen ol" sloganıyla hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmak için başlatılan proje ile köprü vazifesi görülüyor. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi bünyesinde oluşturulan yeni sistemle Canik ilçesindeki yetim çocuklar, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlar, engelli vatandaşlar, günlük sıcak yemeğe ihtiyacı olanlar, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık periyotlarda yardımcı olunması gereken vatandaşlarla ilgili hangi kalemlerde hangi sıklıkla yardımcı olunacağının tespitleri yapıldı.



Komisyon üyelerince ve bizzat Sosyal Yardım Hizmetleri Biriminin evlerde yaptığı tespitlerle ortaya çıkan ihtiyaç listesindeki eksiklikleri giderebilmek adına "Hayır deryasında bir damla da sen ol" sloganıyla infak hareketine katkıda bulunmak isteyenler için çalışma yapılıyor.



Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi ayrıca infak hareketi kapsamında engelli vatandaşlara akülü araç teminine yönelik ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık bot temini noktasında çalışma başlattığı biliniyor.



Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birim Müdürü Ali Kemal Tural, "Canik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için gereken hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz bünyesindeki hazırlıklarla birlikte ayrıca belediye başkanımızın tensipleriyle başlattığımız infak hareketi projesi ile alan el ile veren eli buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu noktada insanımızı rencide etmemek adına hassas davranıyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz sistemle ilçemizin ihtiyaç sahibi aile profilini ortaya çıkardık. Bu haritaya göre hangi ailemize hangi aralıklara ve ne şekilde yardım yapılacağını tespit ettik. Bu tespitler çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin kış dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için bir infak hareketi başlatıyoruz. Belediyemizin katkılarıyla birlikte hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarını bir araya getirerek bir havuz oluşturacağız. Veri sistemimizdeki bilgilere göre şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimizi de rencide etmeden bu yardımları yerine ulaştıracağız. Bu vesile ile infak hareketi projemize katkıda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın şeffaf ve güvenilir bir şekilde sistemimize dahil olabileceklerini ifade etmek istiyorum" dedi. - SAMSUN