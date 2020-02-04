Canik'te yeni zabıta noktaları hizmette - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Canik'te yeni zabıta noktaları hizmette - Son Dakika

Canik'te yeni zabıta noktaları hizmette

6 saat önce

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde hizmet ve kontrol ağını genişletmeye devam ediyor.

Canik'te yeni zabıta noktaları hizmette, System.String[]

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde hizmet ve kontrol ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2 yeni zabıta noktası hizmete girdi.


İlçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Canik Belediyesi, belediye hizmet binası dışında ilçede iki ayrı noktaya daha zabıta noktası koydu. Zabıta hizmet noktalarından ilkini Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde vatandaşların hizmetine sunan belediye, ikinci zabıta hizmet noktasını Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne koydu. Zabıta noktalarında görevli belediye zabıtaları, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların şikayet ve taleplerine cevap verecek.


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında zabıtaların, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla belediye hizmet binasında bulunun zabıta merkezine ek olarak, insan yoğunluğunun daha çok olduğu, daha işlek caddeler olan Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi ve Belediyeevleri Cengiz Topel Caddesi'ne zabıta noktaları koyduklarını ifade etti.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sandıkçı, "Canik halkına hizmetin en iyisini sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, sağlığı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyete geçirilen zabıta noktalarımızla vatandaşlar ve zabıtalar arasındaki iletişimin daha da güçlü olmasını hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN

Zabıta Müdürlüğü, Canik Belediyesi, Zabıta, Canik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını yerden alıp öpen temizlik işçisi: Kahramanlar şu an çatışanlar, şehitlerdir
Evinin balkonuna çıkan genç kız, sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam, Rus basınında gündem oldu

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te yeni zabıta noktaları hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]