Son Dakika Haberleri: Canik'te Yılbaşı Tedbirleri

Canik'te Yılbaşı Tedbirleri

41 dakika önce

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi tedbirlerini arttırdı.

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Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi tedbirlerini arttırdı.

Canik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde sorun yaşanmaması için denetim gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, özellikle ilçenin ana arter ve caddelerinde lokanta, kafeterya, restoran, pastane ve gıda ürünü satışı yapan iş yerlerini kontrol ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erbay, vatandaşların yeni yılı huzurlu bir ortamda, sorunsuz karşılaması için çalıştıklarını söyledi.

Halkın sağlığıyla oynanmasına hiçbir zaman müsaade etmediklerini dile getiren Erbay, "Yılbaşı nedeniyle kuruyemiş ve şekerleme tüketimi fazla olacağı için bu tür ürün satan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdık. Denetimlerde herhangi bir aksaklığa rastlanmaması bizleri memnun etti. Denetimler bundan sonra da devam edecek." dedi.

Erbay, vatandaşların şikayet ve ihbarlarını "Alo 153 Zabıta" ve "4445590" numaralı telefon hatlarına yapabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:24 Kaynak: AA

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