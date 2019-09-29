Son Dakika Haberleri: Canik'te zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı
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Canik'te zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

48 dakika önce

Canik Belediyesi gıda ürünleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimler yapıyor.

Canik'te zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı, System.String[]

Canik Belediyesi gıda ürünleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimler yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerine hız kazandırarak ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda genel temizlik, hijyen kuralları, iş kıyafetleri, depolama şartları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanın temizliği, ekmek gramajı, terazi kontrolleri gibi kontrolleri gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Osman Çilingir, belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Halk sağlığı ve hijyenin önemine vurgu yapan Çilingir, "Özellikle tarihi geçmiş ürünlerin çöp kenarlarına veya sokak ortasına bırakılmaması, son kullanım tarihleri yaklaşan ürünleri ise işletmelerin aldıkları firmalara iade etmeleri veya imhasını sağlamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Vatandaşların sağlık ve huzuru için kontrolleri sıklaştırdık." dedi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahiplerinin uyarıldığı kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğü, Canik Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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