Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika
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Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi

03.04.2022 18:04
Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, bakkal, fırın, pastane, restoran ve pazar yeri denetimlerine devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için market, bakkal, fırın, pastane, restoran ve pazar yeri denetimlerine devam ediyor.

İlçedeki gıda işletmelerine yönelik sürdürülen denetimlerde işletmenin ve kullanılan ekipmanların üretime, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilirken ürünlerin son kullanım tarihi ve gramaj kontrolleri ile birlikte etiket ve kasa fiyatı karşılaştırılması da yapılıyor. Denetimler ilçe sınırları dahilindeki tüm pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde de aralıksız sürdürülüyor.

İlçe halkının sağlığı ön planda

İlçe genelindeki gıda kontrollerinin zabıta ekipleri tarafından düzenli şekilde yapıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kontrollere Ramazan ayında da devam edileceğini söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçe insanımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da aynı titizlikte devam edecek. İnsanımızın sağlığını korumak ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz Ramazan ayında da kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bir yandan temizlik ve hijyen kuralları denetlenirken diğer yandan ürünlerin fiyat ve gramaj denetimleri yapılıyor. Gıda imalathanelerinin üretime uygunluğu ile birlikte personellerin kılık kıyafet, temizlik ve hijyen kontrolleri de ekiplerimizce denetleniyor" dedi.

Esnaf ve vatandaşın ilçede güven ve huzur ortamı içinde yaşadığının altını çizen Başkan Sandıkçı, "Kurallara uyan, insan sağlığını ön planda tutarak üretim ve satış gerçekleştiren tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum. Bütün ilçe sakinlerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi
Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi
Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi

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Hisarcık, Ramazan, Zabıta, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika


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