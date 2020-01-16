Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek - Son Dakika

Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek

6 saat önce

Canik Belediyesi ilçe sakinlerinin hukuki soranlarına destek olmak için "Biz Varız" sloganı ile ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek, System.String[]

Canik Belediyesi ilçe sakinlerinin hukuki soranlarına destek olmak için "Biz Varız" sloganı ile ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.


Canik Belediyesi, Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerinin bir benzerini uzun bir süredir belediye bünyesinde "Biz Varız" sloganı ile yürüterek ilçe sakinlerinin hukuki meseleler dahil her türlü konuda hizmet veriyor. Uzun bir süre önce Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen bu uygulama kapsamında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek faaliyetlerini Türkiye'de bir ilk olarak Canik Belediyesi bünyesinde sürdürüyor.


"Vatandaşımızın her gününde yanındayız"


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada hukuki desteğe ihtiyacı olan ilçe sakinlerine yardımcı olmak için, belediye hukuk birimi tarafından hizmet verildiğini belirtti. Sandıkçı, "Halkımızla bütünleşmek, onların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak, yaşamlarını kolaylaştırmak biz yerel yöneticilerin asli görevidir. Canikli vatandaşlarımızın hukukla ilgili ne sorunu, sıkıntısı varsa belediyemizin hukuk birim kendilerine her türlü bilgi verme konusunda, yönlendirme konusunda gerekli hizmet veriliyor. Sorunlarının çözümü için gerekli yardımlar yapılıyor. Yapılan bu hizmet için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu gününde de hüzünlü gününde de yanındayız" dedi. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Sigorta, Avrupa, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı
Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'ten ilçe sakinlerine 'hukuki' destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]