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Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek - Son Dakika

Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek

07.12.2021 15:59
Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek

Canik Belediyesi üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına 500 lira destek vereceğini duyurdu.

Canik Belediyesi üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına 500 lira destek vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, memleketini bırakıp üniversite okumak için Samsun'a gelen ve Canik ilçesinde ikamet eden öğrencilere belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sandıkçı, destek kriterlerini ise şöyle sıraladı:

"Samsun'daki herhangi bir üniversitede örgün eğitim görüyor olması, Canik ilçesinde ikamet ediyor olmak, evde en az üç öğrenci kalıyor olması ve elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinin kendi adlarına kayıtlı olması ve yaşadığı evin kira kontratının kendi adlarına kayıtlı olması kriterlerimiz arasındadır. Bu koşulları taşıyan tüm üniversite öğrencileri fatura yardımı almak için belediyeye başvuru yapabilecek. Uygun koşulları taşıyan öğrencilerin 500 liraya kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturaları kış ayları süresince belediye tarafından ödenecektir."

Sandıkçı, bu destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 31 Aralık'a kadar belediyeye ait sosyal medya adresleri üzerinden kendilerine başvurabileceğini aktardı.

Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek
Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek
Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek
Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek

İbrahim Sandıkçı, Türk Lirası, Hisarcık, Canik, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canik'te üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına belediyeden destek - Son Dakika
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