Son Dakika Haberleri: Canik zabıta görevde
Son Dakika Güncel Canik zabıta görevde - Son Dakika

Canik zabıta görevde

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yenilenen kadrosuyla ilçede düzen ve asayişe önemli katkılar yapıyor.

Canik zabıta görevde, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yenilenen kadrosuyla ilçede düzen ve asayişe önemli katkılar yapıyor.


İlçede yaşayan vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürürken, bölge halkının huzuru ve refahı için gündüz mesaisi dışında gece ekibi de kurarak çalışmaya başlayan Canik zabıta personeli yaptığı denetimlerde halkın daha ucuz, temiz, güvenli alışveriş yapmasına da destek oluyor. Bu kapsamda haftanın 7 günü 24 saat sorumluluk alanlarında görev yapmaya devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin görevleri dışında vatandaşların güvenliği için önlemler alıyor.


Şikayetlere anında çözüm


Belediyenin telefon ve WhatsApp hattına vatandaşlardan gün içinde gelen talep ve şikayetleri tarafına ulaştırılan Zabıta Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerle koordine halinde hemen adrese gidip, gerekli işlemleri uyguluyor. Görüntü kirliliği, kaldırım işgalleri, gürültü ve esnafın yanlış uygulamalarını gidermeyi amaçlayan zabıta, yapmış oldukları çalışmalarla vatandaşların beğenisini topluyor.


"Birlikten kuvvet doğar"


Zabıta Müdürlüğü personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin gülen yüzü olan, her konuda vatandaşın sorunlarını çözmeye çalışan Zabıta Müdürlüğü personelimiz görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bizler de Zabıta Müdürlüğümüze günümüz yaşam koşullarına daha iyi hazırlamak için eğitim faaliyetleri ve psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Zabıtanın daha duyarlı, ilkeli olmasına katkı sağlamanın yanı sıra gelen şikayet ve talepleri en kısa sürede çözüm odaklı haline getirmeleri bizleri son derece memnun ediyor" dedi. - SAMSUN

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canik zabıta görevde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]