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Canik zabıtası denetime devam ediyor - Son Dakika

Canik zabıtası denetime devam ediyor

20.01.2022 15:55
Canik zabıtası denetime devam ediyor

Canik Belediyesi zabıta ekipleri halkın huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki iş yeri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Canik Belediyesi zabıta ekipleri halkın huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki iş yeri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde bulunan zincir marketlere, alışveriş merkezlerine, bakkallara, fırınlara, unlu mamul üretim ve satış yerlerine yönelik uyguladığı denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerinin denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gidilen işletmelerde ürün gramajı, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması, fahiş fiyat artışı, tüketim tarihi, hijyen kurallarına uygunluk konularında denetimler yapıldığını söyledi.

"Denetimler aralıksız devam edecek"

Halkın sağlığını ve huzurunu her zaman ön planda tuttuklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kusurlu görülen işletmelere gerekli idari işlemlerin yapıldığı bildirildi. İlçe genelinde halka satış yapan tüm işletmelere yönelik denetim yapıldığını beyan eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan zincir marketlere, alış-veriş merkezlerine, bakkallara, fırınlara, unlu mamul üretim ve satış yerlerine yönelik uyguladığı denetim faaliyetlerine devam ediyor. Gidilen işletmelerde ürün gramajı, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması, fahiş fiyat artışı, tüketim tarihi, hijyen gibi kurallarına uygunluk konularında denetimler yapılıyor. Kanunlar kapsamında ve bize verilen yetkiler doğrultusunda denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

Üretim yapan işletmelerin de denetlendiğini aktaran Başkan Sandıkçı, "Üretim yapan işletmelerde imalathane temizliği, mutfakların temizlik ve düzeni, işyerlerinin genel temizlikleri ve çalışanların kılık-kıyafet uygunluğu denetleniyor. Bu kontrollerde de kusurlu görülen işletmelere gerekli idari işlemler yapılıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Canik zabıtası denetime devam ediyor
Canik zabıtası denetime devam ediyor
Canik zabıtası denetime devam ediyor

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Canik Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canik zabıtası denetime devam ediyor - Son Dakika


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