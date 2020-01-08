Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi

6 saat önce

Canik Belediyesi Zabıta birimi ekipleri ilçe genelinde perakende ve toptan ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat ve yerli ürünlerde logo denetimi yaptı.

Canik Zabıtasından fiyat ve etiket denetimi, System.String[]

Canik Belediyesi Zabıta birimi ekipleri ilçe genelinde perakende ve toptan ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat ve yerli ürünlerde logo denetimi yaptı.


Hijyen ve etiket denetimlerini belli aralıklarla sürdüren Canik Belediyesi Zabıta birimi, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında fiyat etiketi ve yerli ürünlerde logo denetimi yaptı.


Marketlerde ve bakkallarda yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla, kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı da denetleniyor. Ayrıca yazar kasa ile barkotta okutulan fiyatlar, yazar kasada yazılı gramaj ile ürünün ambalaj gramajı kontrolü, fiyat etiketinde yazılı rakamlar ile barkotta okutulan fiyatların karşılaştırılması yapılıyor. Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol ediyor.


Vatandaşların haklarını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Zabıta birimi ekiplerimiz, ilçemizde bulunan bakkal ve marketleri gezerek periyodik aralıklarla denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksiklik, etiketlerde fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetleniyor. Ekiplerimizin denetimi sonucunda ilçemiz genelinde fırsatçılık yapan, fahiş fiyat artışıyla ürün satan bir işletmeye rastlanmaması bizleri sevindiriyor. Hakkıyla kazanan, hakka, hukuka dikkat eden esnafımızın her zaman yanındayız. Bu anlamda Canikli esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zaman zaman bu tür denetimlerimiz yaparak vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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