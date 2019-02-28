Son Dakika Haberleri: Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

7 dakika önce

İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi, System.String[]
İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:20 

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