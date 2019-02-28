Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
7 dakika önce
İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:20
İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi