Son Dakika Haberleri: Canikli'den "Rabia Naz" Açıklaması

Canikli'den "Rabia Naz" Açıklaması

2 saat önce

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili "Asılsız iddialara ilişkin süreç başlatılmıştır.

Canikli'den
AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili "Asılsız iddialara ilişkin süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde birtakım medyada ve sosyal medyada, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl nisan ayında meydana gelen üzücü ve son derece hassas bir olayla ilgili olarak soruşturmayı yönlendirdiğimize ilişkin iftira, yalan ve hakaretler yer almaktadır. Asılsız iddialara ilişkin ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahsedilen olayın yargıya intikal ettiğini dikkati çeken Canikli, şunları kaydetti:

"Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İlave olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:03 Kaynak: AA

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