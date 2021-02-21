Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü - Son Dakika

Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü

21.02.2021 13:24
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü, System.String[]

Canik Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Canik Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren günün 24 saati durmaksızın çalışarak vatandaşların yaşamlarının olağan bir şekilde devam etmesini sağlayan Canik Belediyesi'nin çalışmaları vatandaşlardan da takdir edildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda alanda karla mücadele eden mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sandıkçı, Tuzaklı Mahallesi sakinleriyle sohbet etti. Çalışmaları denetleyen Başkan Sandıkçı, "Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren mücadelemiz devam ediyor. Her daim işimizin başında görevimizin bilincindeyiz. Çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Kapalı hiç bir yolumuz bulunmamakta. İlçemizin 52 mahallesinde yaşayan insanlarımızın mağduriyet yaşamadan yaşamlarını sürdürmeleri için var gücümüzle gece gündüz çalışarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"24 saat esasına göre görev başındayız"

İlçede kapalı yolun kalmadığına değinen Sandıkçı, "Arama kurtarma ekibimiz 24 saat esaslı, yardıma ihtiyacı olanların, yolda kalanların yardımına koşuyor. Büyükşehir belediyemizin de destekleriyle ilçemizde ulaşamadığımız yer kalmadı. Bütün yollarımız açık. Bu anlamda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bir ve beraber oldukça başaramayacağımız hiçbir iş yok. Tüm Canikli vatandaşlarımızla, belediye çalışanlarımızla, büyükşehir belediyemizle el ele verdik ve çok şükür ilçemizde etkisini gösteren kar yağışının ardından başarılı bir çalışma yaptık. İlçemizde yaşam olağan seyrinde devam ediyor" diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin karla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, Başkan Sandıkçı'ya sosyal medyadan teşekkür etti. Genç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canik ilçemizde gece gündüz demeden karla mücadele ederek yolları ulaşıma açan Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya ve ekibine, şahsım, muhtarlarım ve köy halkım adına teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcıları olsun." - SAMSUN

Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü
Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Caniklilerden Başkan Sandıkçı'ya hizmet teşekkürü - Son Dakika


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