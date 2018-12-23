Son Dakika Haberleri: Caniler Köpeğe Tüfekle Ateş Açtılar

Caniler Köpeğe Tüfekle Ateş Açtılar

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 'Sezar' isimli köpek, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Caniler Köpeğe Tüfekle Ateş Açtılar, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 'Sezar' isimli köpek, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Yenipazar ilçe merkezinde meydana geldi. Oğuzhan Güven'e ait 'Sezar' isimli köpek, tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan köpeğe ilk müdahale Veteriner Hekim Serdar Ayhan tarafından yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki saçmalar çıkarılan köpeğin ayrıca sağ arka bacağında kas dokularının da yırtıldığı belirlendi. Veteriner Hekim Ayhan'ın durumun kritik olduğunu belirtmesi üzerine Sezar, daha kapsamlı tedavi edilmek üzere sahibi Oğuzhan Güven tarafından Eskişehir'de özel bir kliniğe götürülerek ameliyata alındı. Sezar ameliyat edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Yenipazar, Sezar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Metin Hara İle Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü

Kan Donduran Hırsızlık! 150 Hayvanı Telef Edip Etlerini Çaldılar Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:20:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Caniler Köpeğe Tüfekle Ateş Açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]