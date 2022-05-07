Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş - Son Dakika
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Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş

07.05.2022 14:18
Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde 19 Nisan tarihinde 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olarak test-analiz raporu belli oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde 19 Nisan tarihinde 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olarak test-analiz raporu belli oldu.

Bölgede bulunan tavuk eti parçalarından alınan numunelerde etlerin üzerine tarım ilacı sürüldüğü öğrenildi.

Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde meydana gelen olayda 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine bölgede inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Köpeklerin zehirlendiği alanda bulunan tavuk eti parçalarından alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edildi.

Rapora göre köpeklerin yedikleri tavuk etlerinde köpekler için öldürücü olan yüksek düzeyde Methomyl (Tarım ilaçlarının ana etken maddesi) tespit edildi. - MANİSA

Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş
Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş
Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş

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Salihli, Manisa, Tavuk, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caniler köpekleri tarım ilacıyla zehirlemiş - Son Dakika


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