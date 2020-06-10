Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor - Son Dakika

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk; "Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor" "Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum" Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan;

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Anneleri öldürülen köpeklere sütannelik yapıyor

Yavru köpeklerin sahibi Osman Şentürk;

"Toplamda 17 yavruya bakıyor, kendi yavrularından ayırt etmiyor"

"Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum"

Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan;

"Aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor inşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Pamuk isimli Akbaş cinsi köpek, canice vurularak öldürülen başka bir köpeğin yavrularına sütannelik yapıyor. Adeta insanlık dersi veren Pamuk'un kendi yavrularıyla birlikte 17 köpeğin hayatta kalmaları için verdiği mücadele taktir topluyor.

Osman Şentürk'ün geçen günlerde Akbaş cinsi 4 çoban köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından canice silahla vurularak öldürüldü. Aradan 2 gün geçtikten sonra Şentürk'ün 12 yavrusu bulunan Ayperi isimli Akbaş cinsi köpeği de aynı şekilde öldürüldü. Olayların ardından jandarma ekiplerine şikayette bulunan Şentürk, yetim kalan yavruları bir müddet şırınga ile süt vererek besledi. Daha sonra gözleri açılmayan yavrulara anne bulma arayışına giren Şentürk, Altuğ Ulucan'ın sahip olduğu Pamuk isimli Akbaş cinsi köpeği sütanne olarak denedi. İlk etapta yavruları yadırgayan 3 yaşındaki Pamuk, kısa süre içinde annesiz kalan sevimli patileri benimsedi. Türk ırkı olarak nam salan Akbaş cinsi Pamuk, şimdi sevimli patileri kendi yavrusuymuş gibi emziriyor. Toplam 17 yavruya bakan Pamuk, yavruları annesiz bırakanlara da adeta insanlık dersi veriyor.

"Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum"

Konuyla ilgili konuşan yavruların sahibi Osman Şentürk, "Koyunlarımızı otlatmaya çıkardığımız gün köpeklerimiz kurt kokusu alıp peşinden gittiler. Ondan sonra gelmediler, ben de pek aldırış etmedim. Aradan bir gün geçti köpeklerimi aramaya gittim. 4 köpeğimin de öldürülmüş olduğunu gördüm. 2 gün sonra da yavrulu bir dişi köpeğimi kaybettim. Onun da vurulduğundan şüpheleniyorum. Yavrular ortada kaldı ve daha gözleri açılmamıştı. Dişi bir köpek getirdik yavrulara sütannelik yaptırıyoruz. Toplamda 17 yavruya bakıyor. Köpeklerime bunları yapanları Allah'a havale ediyorum. Jandarmaya şikayette bulundum ama kanıtımız olmadığı için onlarında elleri kolları bağlı. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bizim malımızı, canımızı koruyorlar" dedi.

"Kendi yavrularından ayırt etmiyor"

Pamuk'un yavrulara kendi yavrusuna bakar gibi sahiplendiğini aktaran Şentürk, "İlk etapta yavrulara şırınga ile süt verdik. Anneleri kadar bakamasak ta bakmaya çalıştık. Pamuk ilk başlarda biraz yadırgadı. Daha sonra yavruları benimsemeye başladı. Şimdi kendi yavrularından ayırt etmiyor" diye konuştu.

"İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz"

Pamuk'un sahibi Altuğ Ulucan ise, "Bu yavruların babaları arkadaşımızın çok eski bir köpeğiydi. Anneleri de Osman'ın çok eski soydan gelen bir köpeğiydi. Bu yavruların Akbaş ırkı için çok değerli olduğunu bildiğim için Pamuk'u getirdim. İlk geldiğimizde yavruların hepsinin gözleri kapalıydı. Annelerine zarar veren insan nasıl bir insan anlamış değilim. Getirdiğimde Pamuk biraz yadırgadı. Sonrasında onları kabullendi. Yaklaşık 3 gündür aynı kendi yavruları gibi bakıyor, besliyor. Yanına yaklaşan olduğunda korumak için tepki de veriyor. Pamuk'un annelik içgüdüsü daha öncede vardı. Küçük köpekleri yanına alır onlarla yatardı. Bunları da sahiplendi. Kendi yavrularından ayırmayarak büyütmeye çalışıyor. İnşallah hepsini kayıpsız yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor

Osman Şentürk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 03:08:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canilere insanlık dersi veren Pamuk 17 köpeğe annelik yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]